Mercedes ruft in USA mehr als 140.000 Autos zurück

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ruft in den USA wegen Probleme mit der Kraftstoffpumpe viele Autos in die Werkstätten. Betroffen sind nach Angaben der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bis zu 143.551 Autos aus den Modelljahren 2021 bis 2023, wie die Behörde am Freitag in Washington mitteilte.

Zu den Fahrzeugen gehören unter anderem Modelle der C-, E- und S-Klasse sowie die SUV-Typen GLC, GLE und GLS. Auch G-Klasse-Geländewagen werden aufgelistet. Händler tauschten die Kraftstoffpumpe kostenlos aus, hieß es von der NHTSA. Ein Ausfall des Antriebs wegen einer Fehlfunktion der Pumpe könne die Unfallgefahr erhöhen.