Mercedes-Benz steigt aus Joint Venture mit BYD aus

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ist komplett aus dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Denza mit dem Elektroauto-Platzhirsch BYD ausgestiegen. Mercedes-Benz habe den restlichen 10-Prozent-Anteil an BYD verkauft, bestätigte ein Sprecher der Stuttgarter. Den Kaufpreis wollte das Unternehmen nicht nennen. Bereits 2021 hatte Mercedes entschieden, sich in China auf die eigene Marke zu konzentrieren und dabei auch seinen Anteil an dem Joint Venture gesenkt.

von APA