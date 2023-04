Mercedes-Benz mit nach starkem Jahresauftakt

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hat den Gewinn im ersten Quartal dank höherer Preise und des Verkaufs vieler hochprofitabler Modelle deutlich gesteigert. Das Konzernergebnis wuchs um 12 Prozent auf 4 Milliarden Euro - noch stärker als das schon bekanntgegebene Betriebsergebnis. Höhere Materialkosten seien dank besserer Preise, die Mercedes durchsetzen konnte, kompensiert worden, erklärte das Unternehmen am Freitag.

Der operative Gewinn legte um 5 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro zu. "Die Fokussierung auf Top-End-Pkw und Premium-Vans hat Mercedes-Benz wetterfester gemacht", erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Zusammen mit Konzernboss Ola Källenius trimmt er die Marke mit dem Stern auf Luxus.

Der DAX-Konzern hatte über Betriebsergebnis und Renditen bereits am 20. April per Pflichtmitteilung berichtet, da die Zahlen höher waren als an der Börse erwartet. Die bereinigten Margen waren im Hauptgeschäftsfeld Pkw mit knapp 15 Prozent wie auch bei der kleineren Van-Sparte, die sogar mehr als 15 Prozent erreichte, auch höher als Mercedes selbst für das Gesamtjahr bisher anstrebte.

"Sechs Quartale in Folge mit zweistelligem Margenergebnis demonstrieren eine strukturell verbesserte Geschäftsentwicklung und eine gesteigerte Resilienz", erklärte Mercedes. Analysten beobachten genau, ob der Autobauer seinen Profit dank Disziplin bei Kosten und Preisgestaltung hoch halten kann oder wie früher nach Erfolgen hier wieder nachlässig wird.