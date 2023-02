Mercedes-Benz plant Aktienrückkauf in Milliardenhöhe

Mercedes-Benz kündigte am Donnerstag einen Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an. Beginnend ab März 2023 sollen über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. Euro erworben und anschließend eingezogen werden.

Die entsprechende Entscheidung dazu seien vom Vorstand und vom Aufsichtsrat getroffen worden. Basis dafür sei die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. Juli 2020: Demnach dürfe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erwerben. Derzeit kommt Mercedes Benz auf eine Marktkapitalisierung von 77,4 Mrd. Euro.

Mercedes Benz habe mit den Aktionären Beijing Automotive Group und Geely Group jeweils separat vereinbart, dass diese ihre Mercedes Benz-Anteile jeweils unter 10 Prozent halten werden, teilte der Konzern weiters mit. Diese beiden Aktionäre würden daher Aktien verkaufen.