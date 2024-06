Menasse warnt vor ÖVP-Minderheitsregierung mit FPÖ-Duldung

© APA/APA/dpa/Andreas Arnold home Aktuell Nachrichtenfeed

Kurz nach der EU-Wahl muss sich ein Geburtstagsinterview mit Robert Menasse, der am 21. Juni 70 wird, notwendigerweise vor allem um Europa drehen, denkt man. In seinen Romanen "Die Hauptstadt" und "Die Erweiterung" war die EU das zentrale Thema, in vielen Essays (zuletzt: "Die Welt von morgen") hat er sich mit ihr beschäftigt. Doch Menasse überrascht mit Thesen zu Österreichs innenpolitischer Zukunft. Zum Geburtstag feiert er mit Freunden, "dass wir noch Glück gehabt haben".