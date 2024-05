Mehrere Bundesländer mit Immokredit-Zuschüssen unzufrieden

© APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die jüngst im Rahmen des Wohnbaupakets der Bundesregierung beschlossenen Zinszuschüsse für Wohnbauförderdarlehen werden nicht in allen Bundesländern positiv angenommen. Kritik gibt es unter anderem an der Laufzeit bis 2028 und damit an fehlenden Sicherheiten, wie "Der Standard" (Freitagsausgabe) schreibt. In Tirol, Vorarlberg und Kärnten reifen daher Überlegungen, die Unterstützung nicht anzunehmen. In anderen Bundesländern stößt die Förderung hingegen auf Zustimmung.