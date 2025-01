Mehr Reisende am Frankfurter Flughafen 2024

Auf der Mittelstrecke seien im vergangenen Jahr besonders Ziele wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien gefragt gewesen. Auf der Langstrecke sei weiterhin Nordamerika beliebt gewesen, aber auch das Interesse an Fernost und Südamerika habe zugelegt. Das Cargovolumen stieg um 6,2 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen.

Im Dezember ging die Passagierzahl am Frankfurter Flughafen allerdings um 1,1 Prozent auf 4,5 Millionen zurück. Das Frachtaufkommen fiel um 1,2 Prozent. Fraport-Chef Stefan Schulte monierte die "sehr hohen staatlich regulierten Standortkosten". "Fluggesellschaften investieren dort, wo sie weniger Gebühren an den Staat abführen müssen. Das spüren auch wir hier in Frankfurt". Im gesamten Konzern stieg die Passagierzahl an den von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen 2024 um 3,7 Prozent auf 174,5 Millionen.