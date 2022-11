Medizinsparte bescherte Semperit Verluste

Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit ist heuer in den ersten drei Quartalen tief in die Verlustzone gerutscht. Der Unternehmensbereich Industrie warf zwar Gewinne ab, doch der Sektor Medizin (Sempermed) riss mit negativen Ergebnisbeiträgen ein Loch in die Bilanz.

Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag in Höhe von 34,6 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen bekanntgab. In der Vorjahresperiode waren noch 224,1 Mio. Euro Gewinn geschrieben worden.

Pro Aktie bedeutet das einen Verlust (EPS) von 1,68 Euro, nach einem Gewinn je Aktie von 10,85 Euro im Vergleichszeitraum 2021.

Die Verkaufserlöse sanken um 10,4 Prozent, von 926,1 auf 829,6 Mio. Euro. Die Umsätze im Sektor Medizin halbierten sich fast von 516,7 auf 271,2 Mio. Euro (minus 47,5 Prozent). Dieser Einbruch konnte durch Zuwächse in anderen Unternehmensbereichen nicht vollkommen wettgemacht werden.

Sempermed war heuer in den ersten drei Quartalen operativ negativ: Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) summierte sich in diesem Bereich auf 75,6 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum war hier noch ein operativer Gewinn von 262,6 Mio. Euro erzielt worden.

In weiterer Folge war auch das konzernweite EBIT heuer zwischen Jänner und September mit 9 Mio. Euro negativ, nach einem operativen Gewinn in Höhe von 290 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schrumpfte um 73,5 Prozent von 324,3 auf 85,9 Mio. Euro.