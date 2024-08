McDonald's will in Großbritannien und Irland investieren

© APA/APA (GETTY IMAGES)/MARIO TAMA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Fast-Food-Kette McDonald's will in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Pfund (1,17 Mrd. Euro) in Filialen in Großbritannien und Irland investieren und dort 24.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen in beiden Ländern "mehr als 200 neue Restaurants" entstehen, 1500 bestehende Filialen sollen modernisiert werden. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt das Unternehmen in Großbritannien derzeit 170.000 Menschen.

von APA