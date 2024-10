© APA/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Fast-Food-Konzern McDonald's hadert weiter mit knappen Budgets seiner Kunden weltweit. Auf vergleichbarer Basis rutschte der Erlös im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent ab, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Der Schwund war damit doppelt so hoch wie von Analysten im Schnitt befürchtet.