McDonald's verzeichnet deutlich mehr Gewinn

Die weltgrößte Fastfoodkette McDonald's hat zum Jahresende trotz höherer Preise starkes Wachstum verbucht und deutlich mehr verdient. Im vierten Quartal nahmen die flächenbereinigten Verkäufe weltweit im Jahresvergleich um 12,6 Prozent zu, wie der Burger-King-Rivale am Dienstag bekannt gab. Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf 1,9 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro).

Erfolgreiche Marketing-Kampagnen wie das Comeback des Schweinslaberl-Burgers McRib kurbelten die Geschäfte auf dem US-Heimatmarkt laut McDonald's an. Zudem hätten sich "strategische" Preiserhöhungen ausgezahlt. Trotzdem fiel der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 5,9 Mrd. Dollar. Grund war der starke Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälerte.