Mayr-Melnhof trennt sich von Standort in Italien

Der österreichische Kartonhersteller Mayr-Melnhof trennt sich von seinem Standort in der italienischen Adria-Stadt Cervia (Provinz Ravenna). Die im Oktober 2022 erworbene Produktionsstätte wird am 30. September dem italienischen Unternehmen Focaccia verkauft, hieß es in einer Erklärung der norditalienischen Region Emilia-Romagna, zu der Cervia gehört.

von APA