Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof hat heuer in den ersten drei Quartalen 2024 erneut Ergebniseinbrüche gemeldet. Der Gewinn vor Steuern gab um 40,4 Prozent auf 70,9 Mio. Euro nach, der Periodenüberschuss sank um 42,7 Prozent auf 52,3 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab. Der Umsatz verringerte sich um 4 Prozent auf knapp 3,1 Mrd. Euro.

von APA