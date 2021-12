Mayr-Melnhof übernimmt schwedische Sägewerksgruppe

Die Mayr-Melnhof Holz Holding Gruppe mit Sitz in Leoben übernimmt die schwedische Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan von ESSVP IV. Die Produktionskapazität des österreichischen Unternehmens steige damit um rund 50 Prozent auf über 5 Mio. Festmeter Einschnitt pro Jahr. Der Jahresumsatz von Mayr-Melnhof dürfte damit erstmals seit der Gründung vor 170 Jahren über eine Mrd. Euro steigen.

Die neuen Standorte in Insjön, Mora und Blyberg (alle in Mittelschweden) ergänzen die bestehenden Sägewerke in Leoben (Österreich), Paskov (Tschechien), Efimovskij (Russland) ausgezeichnet und bilden nun den Ausgangspunkt für den Markteintritt der Mayr-Melnhof Holz-Gruppe in Skandinavien. Das Closing wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden, für das erste Quartal 2022 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.