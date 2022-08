Mayr-Melnhof legte Ergebnissprung im ersten Halbjahr hin

Eine hohe Nachfrage sowie mehrere Werkszukäufe haben dem börsennotierten Kartonhersteller Mayr-Melnhof zu einem Ergebnissprung im ersten Halbjahr verholfen. Unterm Strich stand ein Periodengewinn von 205,8 Mio. Euro, um 231 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mehr als verdoppelt hat sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Die Umsätze zogen ebenso kräftig an.

Geprägt sei das Ergebnis insbesondere von der Einbeziehung der vor einem Jahr erworbenen Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills, so der Konzern in einer Aussendung. Die hohe Kosteninflation habe man "durch Preisanpassungen, Kostenkontrolle und gesteigerte betriebliche Effizienz" abgefedert. Das Unternehmen verwies außerdem auf den hohen Bedarf an wiederverwertbaren Verpackungen, was sich ebenso positiv im Ergebnis niederschlagen habe.

Einen deutlichen Zuwachs gab es beim Betriebsergebnis, das um 209,3 Prozent auf 285 Mio. Euro kletterte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 155,5 Mio. auf 375,8 Mio. Euro, die Umsatzerlöse stiegen um 72 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro. Mehr als verdreifacht hat sich das Ergebnis vor Steuern, das von 82,9 Mio. auf 270,2 Mio. Euro anwuchs. "Unsere Strategie mit Schwerpunkten auf fokussiertem organischem Wachstum und wertsteigernden Akquisitionen in Kombination mit einem hohen Augenmerk auf Produktivitätsverbesserung beginnt sich zu rechnen", kommentierte CEO Peter Oswald das Halbjahresresultat.