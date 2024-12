Mastercard: Umsatz im US-Weihnachtsgeschäft überrascht

Demnach haben die Verbraucher vor allem am Ende des Weihnachtsgeschäftes noch einmal zugeschlagen. In den letzten fünf Tagen seien zehn Prozent des gesamten Umsatzes erlöst worden. Mastercard hat die Umsätze im stationären und im Online-Einzelhandel gemessen, über alle Zahlungsmittel hinweg. Autoverkäufe werden in der Statistik nicht berücksichtigt.