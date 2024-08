Massiv erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Coldplay-Konzert

© APA/APA/THEMENBILD/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Fast zwei Wochen nach den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzertreihe in Wien hat sich am Mittwochabend Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor dem Coldplay-Konzert im Ernst-Happel-Stadion über die Sicherheitslage ein Bild gemacht. An diesem Ort sei "vor wenigen Tagen möglicherweise eine Tragödie verhindert worden", sagte Karner und dankte den Einsatzkräften. Die Maßnahmen waren massiv erhöht worden.

von APA