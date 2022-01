Marinomed 2021 mit Umsatzplus von 43 Prozent

Die niederösterreichische Marinomed Biotech AG hat im Vorjahr den Umsatz auf 11,6 Mio. Euro gesteigert, ein Plus von 43 Prozent im Jahresvergleich. Haupttreiber des Geschäftes war die starke Nachfrage nach Carragelose, so das Biotech-Unternehmen. Zu heuer meinte Firmenchef Andreas Grassauer: "Wir werden uns auf Marinosolv-basierte Therapeutika konzentrieren, die wichtige Werttreiber auf unserem langfristigen Wachstumspfad sein sollen."

Mit dem ersten Vertrag für Budesolv, einem mit Marinosolv entwickelten Produktkandidaten, sei ein weiterer "Meilenstein" erreicht worden. "Zudem bieten wir seit dem vergangenen Jahr mit Solv4U die Marinosolv-Technologie auch Partnerunternehmen an, um sie bei der Entwicklung effektiver Formulierungen für ihre pharmazeutischen Wirkstoffe zu unterstützen. Für Carragelose wurde in einer unabhängigen klinischen Studie bestätigt, dass unser Virusblocker die Zahl der Covid19-Fälle signifikant reduzieren kann", so Grassauer in einer Aussendung.

Das Unternehmen mit Sitz in Korneuburg notiert im Prime Market der Wiener Börse.