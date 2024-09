Marinomed legt Preisband für Kapitalerhöhungen fest

© APA/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Die insolvente Marinomed Biotech hat am Sonntag die Weichen für zwei Kapitalerhöhungen gestellt: So sollen in einer ersten Kapitalerhöhung bis zu 154.053 neue Aktien - bis zu 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals - aus dem genehmigten Kapital begeben werden, wobei der Vorstand das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ausgeschlossen hat. Die Aktien werden in einem Preisband von 4,90 bis 5,20 Euro je Anteilsschein ausgegeben, wie das Unternehmen mitteilte.

von APA