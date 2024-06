Marie Rötzer künftig Direktorin am Theater in der Josefstadt

© APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit Marie Rötzer hat das Theater in der Josefstadt ab der Saison 2026/27 seine erste Direktorin. Bei ihrer Vorstellung am heutigen Montag kündigte die 56-Jährige ein "Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Zeitgenössischem" an. Sie fühle sich dem Erbe des Hauses und seiner Positionierung als "österreichisches Literaturtheater" verpflichtet, zudem will sie das Haus für europäische Impulse öffnen, wie sie es schon am Landestheater Niederösterreich erfolgreich umgesetzt hat.