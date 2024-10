Mann nach Fenstersturz seiner Frau in Wien festgenommen

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine Frau ist Samstagnachmittag aus dem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Wien-Favoriten gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Weil die 22-Jährige kurz vor dem Vorfall gegen 16.00 Uhr mit ihrem Mann gestritten hatte, wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Die Polizei kann weder einen Unfall noch Fremdverschulden ausschließen. Bei einer ersten Befragung verstrickte sich der Bulgare zudem in Widersprüche, so die Exekutive am Sonntag.

von APA