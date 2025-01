Mann in Linz an Bushaltestelle angeschossen

© APA/APA/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAYR/FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein Mann ist Dienstagvormittag in Linz bei einer Bushaltestelle von einem anderen angeschossen worden. Die beiden sollen zuvor im Bus in Streit geraten sein. Nachdem sie ausgestiegen waren, eskalierte die Situation und einer der beiden schoss auf den Kontrahenten, so die ersten Infos der Polizei, die damit einen Bericht des ORF Radio Oberösterreich bestätigte.

von APA