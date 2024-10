Mann aus forensischer Haftansalt Mittersteig geflohen

© APA/APA/dpa/Patrick Seeger home Aktuell Nachrichtenfeed

Aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum am Mittersteig in Wien-Margareten ist am Montag zu Mittag ein Häftling entflohen. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief negativ, wie es gegenüber der APA hieß. Nach dem Mann werde weiterhin intensiv gesucht.

von APA