Magna mit mehr Umsatz aber weniger Gewinn im ersten Quartal

Der kanadische Autozulieferkonzern Magna ist mit mehr Umsatz aber weniger Gewinn ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Die Erlöse haben im ersten Quartal um 11 Prozent auf 10,67 Mrd. US-Dollar zulegt, der Periodenüberschuss sank allerdings von 364 Mio. auf 209 Mio. Dollar. Das bereinigte EBIT sank auf 437 Mio. Dollar, nach 507 Mio. im Vorjahresquartal. Grund dafür seien höhere Material- und Produktionskosten.

Der Umsatz profitierte im ersten Quartal von einer höheren weltweiten Produktion und größeren Stückzahlen im Segment Komplettfahrzeuge von Magna Steyr in Graz (Steiermark). Negativ auf den Umsatz wirkte hingegen der starke Dollar-Wechselkurs im Vergleich zu Fremdwährungen. Das niedrigere bereinigte EBIT führt Magna unter anderem auf gestiegene Materialkosten, Ineffizienzen an einem Standort in Europa und höhere technische Kosten, etwa im Bereich der Elektrifizierung, zurück.

Magna hat den Ausblick für 2023 erhöht. So rechnet der Konzern für heuer mit 40,2 bis 41,8 Mrd. Dollar Umsatz und einer EBIT-Marge von 4,7 bis 5,1 Prozent.

Im Segment "Complete Vehicles" von Magna Steyr in Graz erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2023 rund 1,63 Mrd. Dollar Umsatz, nach 1,28 Mrd. Dollar im Vorjahresquartal. Der Standort Graz ist der größte Standort des Unternehmens und der einzige, an dem komplette Fahrzeuge produziert werden. Das bereinigte EBIT lag im Bereich der Assemblierung ganzer Fahrzeuge bei 52 Mio. Dollar, nach 50 Mio. Dollar im ersten Quartal 2022. Im Gesamtjahr 2023 soll der Bereich Komplettfahrzeuge zwischen 5,3 und 5,6 Mrd. Dollar Umsatz erwirtschaften.