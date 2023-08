Magirus Lohr-Mutter Iveco auf Wachstumskurs im 1. Halbjahr

Der italienische Lkw-Hersteller Iveco, Eigentümer des steirischen Herstellers von Feuerwehrfahrzeugen Magirus Lohr, segelt auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2023 meldete der Konzern ein Umsatzwachstum von 18 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro. Der Nettogewinn betrug 219 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) lag bei 463 Mio. Euro.

Allein im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 um 24 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 96 Mio. Euro auf 156 Mio. Euro. "Wir sind noch zuversichtlicher, dass wir am Ende des Jahres robuste Ergebnisse erzielen werden und heben daher unsere Prognosen für 2023 erneut an", kommentierte CEO Gerrit Marx.

Magirus Lohr produziert in Premstätten südlich von Graz etwa Löschfahrzeuge, Drehleitern, Brandausrüstung und Druckschläuche für Feuerwehren in Österreich, Kroatien, Slowenien, Südtirol und der Schweiz. Seit Ivecos Spin-off vom Mutterkonzern CNH Industrial im Jänner 2022 gehört Magirus zur Iveco Group, einem weltweit tätigen Automotive-Konzern, der in den Bereichen Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebsstränge und Finanzdienstleistungen tätig ist. Iveco ist der kleinste unter den wichtigen europäischen Lkw-Herstellern und steht im Wettbewerb mit Traton, Volvo und Daimler.