Maersk: Millionenhohe Abschreibung wegen Russland-Ausstiegs

Die dänische Containerreederei Maersk muss wegen des Ausstiegs aus dem Russland-Geschäft eine hohe dreistellige Millionensumme abschreiben. Insgesamt handle es sich um 718 Mio. Dollar (680 Mio. Euro), teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, das diese Woche die letzte Ladung zu einem russischen Hafen gebracht hat. Allerdings befänden sich noch rund 20.000 Container in Russland.

Im März hatte Maersk angekündigt, alle Vermögenswerte in Russland zu verkaufen - auch seine 30,75-prozentige Beteiligung am Hafenbetreiber Global Ports Investments, zu dessen Anteilseignern der russische Kernkraftbetreiber Rosatom und Geschäftsmann Sergej Schiskarew gehören.

Dank hoher Frachtraten und günstigerer Vertragsabschlüsse ist Maersk gut in das Jahr gestartet. Der Umsatz schnellte im ersten Quartal um 57 Prozent auf 19,3 Mrd. Dollar hoch und das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um mehr als das Doppelte auf 9,1 Mrd. Dollar. Allerdings geht die weltgrößte Containerreederei mit einem Marktanteil von 17 Prozent nicht davon aus, dass es so weitergeht. Die Belastungen durch den Ukraine-Krieg und die Lockdowns in China dürften den Druck in den kommenden Quartalen erhöhen.