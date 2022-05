Machtkampf bei Medienkonzern ProSiebenSat.1

Der Machtkampf zwischen dem deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 und seinem Großaktionär MFE kommt auch zur Hauptversammlung nicht zur Ruhe. Die vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dominierte Fernsehholding MFE-Mediaforeurope will beim virtuellen ProSieben-Aktionärstreffen am Donnerstag zwar den Vorstand des deutschen Fernsehkonzerns entlasten - nicht aber den Aufsichtsrat.

Man unterstütze das bayerische Unternehmen weiter und werde deshalb für die Entlastung des Vorstands um ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean stimmen, erklärte MFE am Mittwoch. MFE werde jedoch gegen die pauschale Entlastung des Kontrollgremiums votieren. ProSieben äußerte sich nicht dazu.

Die Italiener hatten beantragt, dass über die Entlastung der Mitglieder von Vorstand wie auch vom Aufsichtsrat jeweils einzeln und nicht pauschal abgestimmt werde solle. Das hat ProSieben abgelehnt und begründet dies mit "der gängigen Marktpraxis in Deutschland".

MFE, früher als Mediaset bekannt, hält mehr als 25 Prozent am deutschen Konzern und hat wiederholt auf eine engere Zusammenarbeit gedrungen. Zuletzt war die Stimmung zwischen beiden Firmen getrübt, weil sich MFE bei Personalentscheidungen übergangen fühlte - etwa bei Beaujeans Vertragsverlängerung und der Nachfolgeregelung an der Aufsichtsratsspitze. Die Italiener sandten einige Giftpfeile nach Unterföhring und drohten damit, alternative Kandidaten für den Aufsichtsrat vorzustellen. Zudem sagte MFE-Finanzchef Marco Giordani, man habe zwar derzeit keine Pläne, ProSiebenSat.1 zu übernehmen. "Was in einem Jahr ist, wird man dann sehen", schob er in einem Interview hinterher.