Lyft enttäuscht mit Prognose - Scharfer Wettbewerb mit Uber

Zudem hätten extreme Wetterereignisse das Geschäft in einigen Schlüsselmärkten beeinträchtigt. Lyft-Aktien sackten nachbörslich um etwa zehn Prozent ab.

Lyft befindet sich in einem harten Wettbewerb mit Uber um Fahrgäste. So passte Lyft seine Preise an die des größeren Rivalen an, um mehr Marktanteile zu gewinnen.

Der Umsatz von Lyft im Schlussquartal 2024 erreichte mit einem Anstieg von 26,6 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar ein Rekordhoch und entsprach den Erwartungen. Für das laufende Quartal sagte Lyft einen bereinigten Kerngewinn von 90 bis 95 Millionen Dollar voraus. Analysten hatten im Schnitt 92,9 Millionen vorhergesagt.