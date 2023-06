Luxusjachtbauer Ferretti debütiert an der Mailänder Börse

Der italienische Jachtbauer Ferretti, Marktführer im Nautik-Bereich, geht in Mailand an die Börse. Der Börsenstart ist am 27. Juni geplant, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" am Mittwoch. In Hinblick auf den Börsengang werden 26 Prozent des Kapitals angeboten.

Durch den Börsengang will das Unternehmen auf den Luxusmärkten expandieren. Ferretti steht unter mehrheitlicher Kontrolle des chinesischen Mischkonzerns Weichai. 11 Prozent der Anteile besitzt Piero Ferrari, Sohn des Gründers des gleichnamigen Sportwagenbauers. Im Rahmen des geplanten IPO (Initial Public Offering) in Mailand will Weichai, der Ferretti 2012 in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage für 374 Millionen Euro mehrheitlich übernommen hatte, seine Beteiligung von 67 Prozent reduzieren.

Schon 2019 hatte Ferretti den Börsengang in Mailand geplant, wegen der schlechten Bedingungen und geringen Nachfrage auf den Finanzmärkten hatte der Konzern jedoch damals auf den IPO verzichtet. Das 1968 von Norberto Ferretti gegründete Unternehmen ist bereits seit März 2022 an der Börse in Hongkong notiert. Den Börsengang begleiten UniCredit, Goldman Sachs und JPMorgan.