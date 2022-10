Luxusgüterhersteller Hermes stärker als erwartet gewachsen

Hermes-Kundinnen und -Kunden lassen sich von Inflation und Konjunktursorgen nicht schrecken. Der für seine tausende Euro teuren Birkin Bags bekannte französische Luxusmodehersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatzsprung um knapp ein Viertel auf 3,14 Mrd. Euro, wie Hermes am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 24 Prozent und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von 15 Prozent gerechnet hatten.

Ein Ende des Booms sei nicht in Sicht. Vielmehr nutzten die US-Käufer den Vorteil des starken Dollar und auch in China erhole sich die Nachfrage stark. Der Vorstand kündigte indes für das kommende Jahr Preissteigerungen an, nachdem in 2022 bereits Aufschläge von rund vier Prozent durchgesetzt werden konnten. "Wir werden wahrscheinlich Preiserhöhungen zwischen fünf und zehn Prozent haben", sagte Hermes-Chef Eric du Halgouet.