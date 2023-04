Luxus-Konzern Richemont kurz vor Zweitlisting in Südafrika

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont kommt mit seinem geplanten Zweitlisting an der Johannesburger Börse (JSE) voran. Das Ende des Hinterlegungsscheinprogramms wurde von den Anteilseignern genehmigt, teilte der Konzernmit.

Auch die dafür erforderliche Genehmigung der örtlichen Behörden sei eingetroffen, erklärte Richemont weiter. Der Konzern mit südafrikanischen Wurzeln strebt neben der Notiz an der Schweizer Börse Six ein zweites Listing an der Johannesburger Börse an.

Nun könnten die Inhaber von Hinterlegungsscheinen eine A-Aktie für zehn Hinterlegungsscheine eintauschen, hieß es weiter. Deren Listung an der JSE werde voraussichtlich am 19. April 2023 wirksam werden, teilte der für Luxusmarken wie Cartier, Piaget oder IWC bekannte Konzern mit.