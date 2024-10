Luger-Kerschbaum-Chats schon länger in LIVA bekannt

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Jene Chats, die den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in der Brucknerhausaffäre zum Rücktritt gezwungen haben, waren in der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA offenbar bereits schon längere Zeit bekannt. Sie seien am 16. Juli im Mailsystem der LIVA eingegangen, so Aufsichtsratschef Meinhard Lukas am Freitag. Das blieb aber offenbar ohne Reaktion. Veröffentlicht wurden die Chats am 20. August, nachdem sie den "Oberösterreichischen Nachrichten" zugespielt worden waren.

von APA