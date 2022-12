Lufthansa hebt Gewinnziel an - Reiselust ungebrochen hoch

Die Rückkehr der Reiselust hat die AUA-Mutter Lufthansa zuversichtlicher gestimmt. Der Vorstand hob sein Ziel für den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) an und peilt nun 2022 rund 1,5 Milliarden Euro statt mehr als eine Milliarde an, wie die Airline am Dienstag mitteilte. Die Durchschnittserlöse im Passagiergeschäft lägen deutlich über dem Niveau des Jahres vor der Coronapandemie. Zudem dürften bei Lufthansa Cargo und Technik Rekordergebnisse erzielt werden.

Die Ergebnisentwicklung sei im Oktober und November über den Erwartungen gelegen. Die Buchungen deuteten darauf hin, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen werde, hieß es.