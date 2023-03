Lufthansa besetzt Chefposten bei Frachttochter neu

Der deutsche Lufthansa-Konzern besetzt den Chefposten bei seiner erfolgreichen Frachttochter neu. Ab dem 15. April soll der bisherige Produkt- und Vertriebsvorstand Ashwin Bhat die Lufthansa Cargo AG als Vorstandschef führen, teilte die AUA-Mutter mit. Der 1969 in Indien geborene Chemiker folgt auf Dorothea von Boxberg, die als Chefin zur belgischen Lufthansa-Tochter Brussels Airlines berufen wurde.

1999 trat der Manager in die Dienste der Swisscargo und wurde 2021 in den Vorstand der Lufthansa Cargo berufen. Die 100-prozentige Lufthansa-Tochter hat im vergangenen Jahr mit gut 4.100 Mitarbeitern einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 1,6 Milliarden Euro erreicht und damit wesentlich zur Rückkehr des Konzerns in die Gewinnzone beigetragen.