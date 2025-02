Lufthansa-Chef sieht Ticketpreise im Aufwärtstrend

© APA/APA/dpa/Andreas Arnold home Aktuell Nachrichtenfeed

Fliegen wird laut Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr angesichts der Kostenentwicklung und guten Nachfrage nicht billiger. Mit Zusatzkosten wie der Anschaffung des teureren nachhaltigen Flugbenzins, anderen regulatorischen Ausgaben oder höheren Kosten für die Infrastruktur an Flughäfen gehe der Trend bei den Ticketpreisen eher aufwärts, sagte Spohr am Montag in Rom bei einer Pressekonferenz zur Aufnahme von ITA Airways in die Lufthansa-Gruppe.

von APA