Lufthansa-Chef sieht gute Chancen für Rückkehr in den DAX

Mit der Erholung der AUA-Mutter Lufthansa von der Coronakrise rückt nach Einschätzung von Vorstandschef Carsten Spohr der Aufstieg in den DAX näher. "Die Kapitalmärkte haben wieder großes Vertrauen in den Kranich", erklärte Spohr laut Redetext zur Hauptversammlung am 9. Mai. Die Marktkapitalisierung sei mit mehr als 11 Milliarden Euro nur 2017 höher gewesen.

Die Mehrheit der Analysten empfehle derzeit die Aktie zum Kauf. "Und die Aussichten für eine Rückkehr in den DAX stehen gut." Das DAX-Gründungsmitglied war 2020 in den MDAX abgestiegen. Die Lufthansa musste wegen des Geschäftseinbruchs in der Coronapandemie vom Staat vor der Pleite gerettet werden.

Die Deutsche Börse überprüft die Zusammensetzung des Leitindexes zu Beginn eines jeden Quartals und legt dabei den Börsenwert des Streubesitzes zugrunde. Bei der Lufthansa liegt dieser aktuell bei etwa 9,7 Mrd. Euro. Damit rangiert die Fluggesellschaft knapp unter der Schwelle, die sie für einen Aufstieg in die erste Börsenliga im Juni qualifizieren würde. Sollte es dann für ein "Fast Entry" nicht reichen, könnte sie im September zurückkehren.

Im vergangenen Jahr war der Luftfahrt-Konzern nach zwei Jahren mit milliardenhohen Verlusten wieder profitabel. Nach einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,5 Mrd. Euro und knapp 800 Mio. Euro Konzernergebnis soll der Gewinn 2023 deutlich steigen und wieder eine Dividende gezahlt werden.