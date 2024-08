Luftalarm und Explosionen in ukrainischer Hauptstadt Kiew

© APA/APA/dpa/Britta Pedersen home Aktuell Nachrichtenfeed

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am späten Montagabend Luftalarm ausgelöst worden. Wie internationale Nachrichtenagenturen aus dem Zentrum Kiews berichteten, waren über der Stadt laute Explosionen zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehrsysteme seien aktiviert worden. "Bleibt in den Schutzräumen!"

