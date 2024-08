Luft für deutsche Autozulieferer wird dünner

© APA/APA/dpa/Jan Woitas home Aktuell Nachrichtenfeed

Deutsche Autozulieferer verlieren der Unternehmensberatung PwC zufolge gegenüber der chinesischen Konkurrenz an Boden. "Obwohl sie ihre Ausgaben in Forschung und Entwicklung erhöhen, kommen entscheidende Innovationen nur noch selten aus Deutschland und immer häufiger aus Asien", so die Branchenexperten. Sie untersuchten die Kennzahlen von 84 großen Zulieferern, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes im Automobilbereich erzielen.

von APA