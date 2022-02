Louis Vuitton reagiert mit Preissteigerung auf höhere Kosten

Die zum französischen Luxusgüter-Konzern LVMH gehörende Marke Louis Vuitton will ab Mittwoch weltweit die Preise erhöhen. Grund dafür seien gestiegene Herstellungs- und Transportkosten, sagte eine Firmen-Sprecherin in China der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Inflation werde in die neuen Preise einfließen. Die Erhöhung in den Kategorien Lederwaren, Accessoires und Parfüms solle dabei je nach Produkt unterschiedlich hoch ausfallen.

Louis Vuitton ist einer der ersten Branchenriesen, der dieses Jahr mit neuen Preisen auf den gestiegenen Margendruck reagiert. Die Branche profitiert in der Pandemie von einer erhöhten Nachfrage nach Luxus-Gütern. Konkurrent Chanel hat im vergangenen Jahr ganze drei Mal seine Preise angehoben. Für Chanel-Klassiker zahlen Kunden jetzt fast 60 Prozent mehr als vor der Pandemie.