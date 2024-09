Lohnwachstum in Großbritannien schwächer - Spielraum für Zinssenkung

© APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein nachlassendes Lohnwachstum bietet der Notenbank in Großbritannien nach der Zinswende vom Sommer Spielraum für eine weitere Lockerung im Herbst. Die Grundgehälter lagen in den Monaten Mai bis Juli um 5,1 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mitte 2022. Die Bank of England (BoE) entscheidet am 19. September wieder über den Leitzins.

von APA