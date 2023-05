Logan (Fed): Wirtschaftsdaten erlauben keine Zinspause

Die Inflation in den USA kühlt sich nach Darstellung der Notenbankerin Lorie Logan nicht schnell genug ab, um der Fed eine Pause bei den Zinserhöhungen im Juni zu erlauben. "In den kommenden Wochen könnten die Daten noch zeigen, dass es angemessen ist, ein Treffen auszulassen", sagte Logan am Donnerstag laut Redetext vor der Texas Bankers Association in San Antonio. "Bis heute sind wir jedoch noch nicht so weit."

Sie bezog sich auf die geldpolitischen Sitzungen der Fed, von denen die nächste am 13. und 14. Juni stattfindet. Anleger spekulieren, dass die jüngste Zinserhöhung der Fed Anfang Mai die letzte sein könnte.

Die Fed hält sich die Tür für eine Zinspause offen, will die Entscheidung jedoch letztlich auf Basis der eingehenden Wirtschaftsdaten treffen. Die Zentralbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent gehievt, um den Preisauftrieb einzudämmen.