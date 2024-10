Literaturnobelpreis wird vergeben

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

In Stockholm verkündet die Schwedischen Akademie am Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (970.000 Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Norweger Jon Fosse. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

