Linzer WRS Energie- u. Baumanagement insolvent

Es werde in Kürze mit einer Verfahrenseröffnung gerechnet, hieß es beim AKV. Das Unternehmen befasst sich mit Planung und Errichtung von Hochbauprojekten und Projekten im Bereich der Energie- und Anlagetechnik und hat auch Niederlassungen in Innsbruck, Graz sowie Wien. Als Insolvenzursache werden das schwierige Marktumfeld in der Baubranche und Preissteigerungen angegeben, verschärfend seien noch Zahlungsausfälle von Kunden hinzugekommen. Ein Sanierungsplan wird nicht angestrebt, die Zukunft des Unternehmens ist offen.