Linde baut große Wasserstoff-Produktionsanlage in USA

Der Industriegase-Konzern Linde baut die Produktion von flüssigem Wasserstoff in den USA aus. In Niagara Falls, nahe der gleichnamigen Wasserfälle, werde ein 35-Megawatt-Elektrolyseur gebaut, mit dem Linde die Kapazität für die Herstellung von "grünem Wasserstoff" in den USA mehr als verdoppeln werde, teilte der deutsch-amerikanische Konzern in Woking bei London mit.

Die benötigte Energie stammt aus Wasserkraft. Die Fabrik soll 2025 in Betrieb gehen. Es sei der erste von mehreren Elektrolyseuren, die der Konzern in den USA plane, um die steigende Nachfrage nach Wasserstoff zu decken, etwa aus der Luftfahrt- und der Elektronik-Industrie, sagte Linde-Manager Todd Lawson. Linde setzt auf Wasserstoff als Zukunftstechnologie, die bei vielen Anwendungen Gas ersetzen soll.