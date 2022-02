Linde will erneut eigene Aktien um Milliarden zurückkaufen

Der Industriegase-Konzern Linde will für einen weiteren Aktienrückkauf doppelt so viel Geld in die Hand nehmen als noch vor einem Jahr. Der Vorstand habe ein neues, bis zu 10 Milliarden US-Dollar (knapp 8,9 Mrd Euro) schweres Programm bewilligt, teilte das Unternehmen überraschend in London mit.

Das Vorhaben solle auf den erst kürzlich abgeschlossenen Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Dollar folgen. "2021 hat Linde erneut einen Rekord-Mittelzufluss generiert", sagte der Vorstandsvorsitzende Sanjiv Lamba. "Überschüssige Mittel sollen genutzt werden, um unsere Anteilseigner mittels eines Aktienrückkaufs zu belohnen."

Seinen Aktionären will der Konzern zudem eine Quartals-Dividende von 1,17 US-Dollar ausschütten, was 10 Prozent mehr als im Jahresviertel zuvor seien. Als Datum wurde der 25. März genannt.