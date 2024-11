"Liliom" an der Burg: Neuer Blick auf toxische Beziehungen

© APA/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Er drehte Musikvideos für Rammstein und Madonna, Spielfilme wie "Nordwand" oder "Schachnovelle" und inszenierte Opern wie zuletzt den "Freischütz" in Bregenz. In den vergangenen Jahren kehrte der gelernte Bühnenbildner Philipp Stölzl ans Sprechtheater zurück. Mit Molnárs "Liliom" gibt er nun am 6. Dezember sein Burg-Debüt. Mit der APA sprach er über seinen "verschlungenen Berufsweg", warum ihn "Liliom" an eine griechische Tragödie erinnert, und wohin es ihn künftig zieht.