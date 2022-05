Lieferando-Eigner verlässt Rumänien - Aktie steigt

Der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway zieht sich aus Rumänien zurück. Das gab Europas größter Essenslieferdienst am Dienstag bekannt und begründete den Schritt mit dem scharfen Wettbewerb, der es nicht möglich mache, in Rumänien "ein gesundes Geschäft" zu betreiben. In Rumänien ist unter anderen auch die Delivery-Hero-Tochter Glovo aktiv.

Am Aktienmarkt kam der Schritt gut an. Das Papier, das am Montag noch auf ein Allzeit-Tief gefallen war, legte rund drei Prozent zu. Ähnlich wie Delivery Hero und Deliveroo steht Just Eat Takeaway unter Druck, profitabel zu werden. Im vergangenen Jahr machte der Konzern einen Milliardenverlust. Um im kommenden Jahr wie geplant schwarze Zahlen zu schreiben, verließ das Unternehmen im März bereits den portugiesischen und norwegischen Markt.

Zudem gibt es interne Probleme. Aufsichtsrat Adriaan Nühn musste gehen und der für das operative Geschäft verantwortliche Manager Jörg Gerbig musste wegen mutmaßlicher persönlicher Verfehlungen den Vorstand verlassen. Großaktionär Cat Rock, der fast sieben Prozent an Just Eat Takeaway hält, forderte jüngst auf der Hauptversammlung eine Fokussierung auf den europäischen Markt und einen Verkauf der US-Tochter Grubhub.