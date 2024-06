Lido Sounds mit 34 Grad und Wiener Schmäh fortgesetzt

"Es ist alles dabei, für jeden", sagte Nina Chuba über ihren Headlinerauftritt auf der Ahoi! Pop Summer Stage am Abend. "Das finde ich auch sehr schön, weil es Generationen übergreifend ist. Auch viele Musikgenres sind dabei. Jeder der auch gar nicht so meine Musik hört, findet auf jeden Fall was für sich", meinte sie auf das "gemischte" Festivalpublikum angesprochen. Sehr schnell ist die Hamburgerin ein Star geworden, der Sprung auf die großen Bühnen bereite ihr keine Probleme: "Ich habe ja schon viel live gespielt, habe mittlerweile viel Erfahrung und fühle mich wohl auf der Bühne. Vor vielen Leuten zu spielen ist immer besser, weil man sicherer ist und nicht mehr so in die einzelnen Gesichter gucken kann", lachte sie.

Nach Hits wie "Wildberry Lillet" und "Ich hasse dich" fühle sie sich nicht unter Druck gesetzt, das toppen zu müssen. "Es gibt bestimmt Momente, wo man sich Sorgen macht", so die 25-Jährige. "Aber im Großen und Ganzen versuche ich, entspannt an die Sache heranzugehen - und gar nicht diesen Willen zu haben, noch mal was Krasseres zu machen. Ich will natürlich immer geile Songs machen, aber mir ist nicht wichtig, dass sie Hits werden, sondern dass ich sie selber mag und ich sie als meine kleinen Hits wahrnehme. Es freut mich natürlich umso mehr, wenn ein sehr großes Publikum meine Songs hört."

Souverän und mit spürbar mit ganz viel Freude meisterte Bibiza sein Gastspiel und brachte Wiener Schmäh und Charme nach Linz. Ein Gitarrensolo à la Jimi Hendrix eröffnete das Set, Bibiza brachte gleich seinen Hit "Casanova" und hatte die Menge vor der Ahoi! Summer Pop Stage" sofort im Griff. Die Band rockte ordentlich, der Sänger und Rapper unterstrich seine Ausnahmestellung in der heimischen Szene.

Weltmusik im besten Sinn kredenzten Bukahara auf der Hauptbühne am Nachmittag. Das Quartett lernte sich beim Jazz-Studium in Köln kennen und überzeugte mit seiner genialen Musikalität. Allesamt Multiinstrumentalisten spielten sie ihr Können weidlich aus, bei der Single "Same Kind of People" ihres 2023 erschienenen Albums "Tale of the Tides", "Wolken" - zur Mitsingnummer ausgedehnt - und dem beliebten "Happy". Eine politische Ansage kam vor dem auf Arabisch vorgetragenen "Assad". Sänger - und auch an Gitarre und Schlagzeug versiert - Soufian Zoghlami sowie Ahmed Eid (Bass, Percussion), Daniel Avi Schneider (Mandoline, Geige) und Max von Einem (Posaune, Schlagzeug) bildeten angenehm vielseitige Zwischentöne am eher von Deutsch-Rap dominierten Tag in Linz.

Vonseiten der Polizei gab es bis Samstagnachmittag lediglich "festivalübliche" Handlungen, keine Körperverletzungen. Bei Temperaturen um 34 Grad Celsius - gefühlt deutlich mehr auf dem asphaltierten Festival-Gelände - werde alles getan, um zu kühlen, hieß es. Die Feuerwehr erzeugte etwa Sprühnebel vor der Comfortzone bei der Hauptbühne, auch vom Veranstalter wurden punktuell Sprühnebel und Wasserfontänen eingesetzt. Der Arbeiter-Samariterbund meldete am Samstag 22 Versorgungen bis etwa 16.30 Uhr, hauptsächlich Kreislaufprobleme wegen der Hitze. Am Freitag seien insgesamt 46 Leute behandelt worden.

"Wir hatten extrem Spaß", sagte Jonas Strondl, Drummer bei der Wiener Formation Hidden Gemz, die mit ihrer frischen Mischung aus Hip-Hop und Rock viel Zuspruch ernteten. "Wir hatten nur 30 Minuten, aber die haben wir so richtig genossen", ergänzte Gitarrist Mateo Schmid im APA-Gespräch. Besonders die Größe der Ahoi! Pop Summer Stage bereitete Freude: "Da konnten wir nice miteinander interagieren, für die Energie war das sehr gut." Auch von der jungen Gruppe gab es Lob für das noch junge Festival: "Alles ist ziemlich organisiert, die Leute helfen uns, der Sound war extrem gut. Es wird von allen Seiten geschaut, dass es den Künstlerinnen und Künstlern gut geht", so Sänger/Rapper Didier Kurazikubone.

Im April erschien die erste EP "The Gemz Mixtape", vergangene Wochen kam die Single "Kill Comfort". Ausruhen gilt nicht: "Wir haben große Lust, neue Sachen auszuprobieren, besser zu werden. Wir legen uns nicht auf einen Sound fest, jammen und schauen, was uns gefällt." Heute wollen die Musiker noch den ganzen Tag beim Festival verbringen und die Atmosphäre genießen: "Wir enjoyen noch, was es hier gibt", lachte Kurazikubone.

Gerappt wurde auch bei Ikkimel, allerdings expliziter: Die Deutsche konnte sich auf eine eingeschworene Fangemeinde verlassen, die ihre frechen und provokanten Texte bejubelte. Laut und obszön nahm Ikkimel alles aufs Korn, was gerade angesagt ist, rappte über Sex, Suff und Drogen, untermalt von ziemlich harten Techno-Beats vom DJ-Pult. Das hatte Kraft und fuhr in die Magengrube wie ins Tanzbein.

Cousines like Shit eröffneten den Samstag auf der Main Stage. Die sympathischen Salzburgerinnen gaben ihr kraftvolles Gitarren-Set zu Sonnencreme-Duft und heftigem Fächerwacheln, aber auch Dance-Moves und beherztem Mitsingen zum Hit "Barbie". "Das ist die größte Bühne auf der wir je gestanden sind, fühlt sich episch an", rief Sängerin Hannah Breitfuß in die - kleine, aber doch - Menge.

Paula Carolina folgte und startete mit ihrer Single "Otto Normal". Mit ihrem Mix aus Pop, Hip-Hop und Noise brachte die Deutsche, selbst über die Bühne wirbelnd, das Publikum trotz Nachmittagshitze zum Hüpfen. Gut gelaunt gab sie Regeln für den Sprung in einen Moshpit zum besten sowie u.a. die Songs "Trophäe", "Sie liebt dich nicht" und "Willkommen in der Realität".

