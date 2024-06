Lido Sounds in Linz begann mit Regenguss und buntem Stilmix

Am "Infinity Opening"-Tag wird nur die Lido Main Stage bespielt, auf der Ahoi! Pop Summer Stage startet der musikalische Reigen am Freitag. Zum Start erwartet der Veranstalter Arcadia Live rund 12.000 Besucher, wie ein Sprecher der APA sagte.

Wegen eines Gewitters fiel die Darbietung von Coverrun aus. Dabei war das House- und Dance-Duo aus Linz voller Vorfreude auf sein Heimspiel. Hatte man doch noch dazu das DJ-Pult gegen eine Live-Band ausgetauscht. "Wir sind sehr mit der Stadt verbunden und die Chance, die sich hier ergeben hat, vor diesen tollen Headlinern unsere Songs zu präsentieren, ist unglaublich", sagte Julius Zwirtmayr vor der Absage. Die Enttäuschung bei den Musikern war nach der wetterbedingten Absage entsprechend groß. Seit acht Jahren macht Zwirtmayr mit seinem DJ-Kollegen Julius Gibus Musik, vier Songs aus der neu erschienenen EP wollten die beiden Julius vorstellen - die Band-Premiere muss nun allerdings verschoben werden.

Nachdem sich die dunklen Wolken verzogen hatten, übernahmen Milky Chance nach der rund einstündigen Unterbrechung die Aufgabe, die Besucherinnen und Besucher wieder in sonnige Laune zu bringen. Die Formation, die mit "Synchronize" ordentlich laut loslegte, schaffte es sehr schnell, die nun zuströmenden Fans zu begeistern: "Es war schon in uns und wir kommen von einer Live-Art, mussten aber auch lernen, vor allem auf größeren Bühnen. Wir haben viel reingesteckt an Arbeit und sind happy, wo wir heute sind", antwortete Sänger Clemens Rehbein im APA-Gespräch auf die Frage, ob das ein natürliches Talent sei. Im Set stand u.a. der neue Song "Naked and Alive" und zahlreiche Hits wie "Stolen Dance". "Dabei mussten wir einige Lieder streichen, weil uns hier nur 40 Minuten zur Verfügung stehen", so Philipp Dausch, der zweite im Bunde der live verstärkten Folktronica-Band.

Dass man nach der Unterbrechung - das Gelände wurde nicht geräumt - quasi den zweiten Opener machte, störte Milky Chance offensichtlich wenig. "Wir sind auf jeden Fall Festival-Fans und vom Prinzip Festival überzeugt, darum ist es nice, ein Teil davon zu sein. Wir gehen nicht nur auf die Bühne, wenn die Leute nur wegen uns kommen", lachte Dausch. Die wuchtigen Beats etwa bei "Living In A Haze" hatte die gewünschte Wirkung: es wurde getanzt. Eine Coverversion von "Tainted Love" kleideten Milky Chance in wummernde Bässe. Nach den Sommer-Festivals wird sich die Formation ein Bühnenpause gönnen, wie sie betonten.

Das Lido Sounds wird auch im nächsten Jahr fortgesetzt. Die dritte Ausgabe findet vom 27. bis 29. Juni 2025 statt, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Der Veranstalter nannte bereits erste Namen im Line-Up. So sollen Beatsteaks, Betterov, Mira Lu Kovacs, der Schmusechor und Uche Yara auftreten. Angesagt sind auch Annenmaykantereit mit einem für 2025 exklusiven Österreich-Gastspiel.

Verkehrstechnisch lief am Donnerstag "alles problemlos", hieß es seitens der Polizei. Es sei "keine signifikante Veränderung" zu einem üblichen starken Donnerstagnachmittag-Berufsverkehr in Linz zu spüren. Vom Tourismusverband Linz war zu hören, dass die Unterkünfte in der Stadt zum Festivalwochenende mehr als gut gebucht seien, am Donnerstag waren nur mehr vereinzelt Zimmer zu haben.

Die ÖBB bemerkten, dass schon zum Auftakt-Tag vermehrt Zuschauer mit dem Zug anreisen. Bis Sonntag hat die Bahn daher mehr Fernverkehr-Sonderzüge eingesetzt und den Takt im Regionalverkehr verdichtet. Der genaue Fahrplan ist unter zu finden.

