Lichttechnikkonzern ams Osram legt Aktien zusammen

Beim Sensor- und Licht-Konzern ams Osram werden am kommenden Montag (30. September) aus zehn Aktien eine. Die von der Hauptversammlung im Juni beschlossene Aktienzusammenlegung werde über das Wochenende umgesetzt, teilte das österreichisch-deutsche Unternehmen am Dienstag mit. Der Aktienkurs von zuletzt 0,93 Schweizer Franken dürfte sich damit in etwa verzehnfachen.

von APA